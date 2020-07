Französischer Nationalfeiertag in Homburg : Blumen wurden französischen Nationalfeiertag gepflanzt

Homburg Die europäische Freundschaft blüht auf – passend zum französischen Nationalfeiertag am 14. Julibeteiligte sich auch die Stadt Homburg an einer Initiative des Ministeriums für Finanzen und Europa.

„Wir haben uns für eine Samenmischung aus zahlreichen Blumenarten in vielen Farben entschieden. So wie unser Europa, geeint in Vielfalt – und wie unser Saarland: weltoffen und tolerant, wo unterschiedliche Menschen obgleich ihrer jeweiligen Kultur, ihrer Geschichte, ihrer Lebensweise und ihrer persönlicher Orientierung in Frieden zusammenleben“, heißt es in dem Flyer, der in deutscher, französischer und englischer Sprache den Samenkugeln beilag und von Finanz- und Europaminister Peter Strobel sowie Staatssekretär Roland Theis unterzeichnet wurde.

„Die Blumen haben wir passend am La-Baule-Platz gepflanzt, und auch auf weiteren Plätzen in der Innenstadt wird es hoffentlich bald ein sichtbares Zeichen unserer europäischen Freundschaft zu sehen geben“, so Bürgermeister Michael Forster, der gemeinsam mit der Städtepartnerschafts-Verantwortlichen Simone Lukas die symbolische Pflanzung am La Baule-Platz vornahm. „Dies gilt als Gruß an Frankreich zum Nationalfeiertag und als Zeichen unserer Verbundenheit und Freundschaft“, so Lukas, die einige der Blumensamen auch an die Partnerstädte nach La Baule (Frankreich), Albano Laziale (Italien) und ins thüringische Ilmenau schickt. Dr. Dieter Dorda und Volker Willig von der Grünflächenabteilung sowie Stephan Landwehr, Gärtner-Meister beim städtischen Baubetriebshof, übernahmen die Pflanzung der weiteren Samenkugeln an gut pflegbaren und sichtbaren Orten, wie dem Christian-Weber-Platz. Auch am Saarpfalz-Gymnasium sollen Kugeln in die Blumenwiese integriert werden, da die Schule seit 2001 einen sehr regen Austausch mit La Baule aufgebaut hat. Durch die Corona-Pandemie mussten sämtliche Austausche und Veranstaltungen in diesem Jahr allerdings ausfallen.