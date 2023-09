Kantine des Uniklinikums in Homburg öffnet für alle Gäste Geselligkeit und moderne Gerichte — wie das neue Konzept der Kantine am Uniklinikum ankommt

Kantinen haben keinen guten Ruf. Eine Kantine ist ein Ort, an dem sich Mitarbeiter eines Betriebes schnell irgendein Essen reinschieben. Meist ist es zu fettig, zu süß und irgendwie ungesund. Das ist die herkömmliche Sicht der Dinge, „aber das stimmt in vielen Kantinen längst nicht mehr“, betont Alexander Schmidt, der seit 2022 als Sachgebietsleiter im Dezernat Wirtschaft für das Personalkasino am Universitätsklinikum in Homburg zuständig ist und es völlig neu ausgerichtet hat.