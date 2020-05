Kostenpflichtiger Inhalt: Autobahnanschluss Ost in Homburg : Der Bund gibt die Planung an der A 6 vor

Geht es nach dem Bundesverkehrsministerium, dann ist die Erbach-Umgehung der geeignete Ort für den geplanten Autobahnanschluss. Foto: Thorsten Wolf

Homburg/Erbach Die Entscheidung aus Berlin zum geplanten Autobahnanschluss Ost bei Erbach bringt den Stadtrat in Bedrängnis. Was ist zu tun?

Zur Mitte der Woche kam über das saarländische Wirtschafts- und Verkehrsministerium ein schriftliche Botschaft des Bundesverkehrsministeriums, die den Homburger Stadtrat und die Stadtverwaltung vor einige Probleme stellen wird. So sind die Würfel für die Ausführungsvariante zum geplanten Autobahnanschluss Homburg wohl gefallen. Es soll die Anbindung über die Erbach-Umgehung realisiert werden, die so genannte Variante 1 (wir berichteten).

Unserer Redaktion liegt besagtes Schreiben zwischenzeitlich vor. Darin wird der Bund ziemlich deutlich. So stimme das Ministerium „nach Abwägung aller im Rahmen der Voruntersuchungen betrachteten Kriterien“ der besagten Variante 1 zu. „Die folgenden Planungen sind dem entsprechend auf Grundlage der Variante 1 auszuführen.“ Interessant ist der Absatz, der das Schreiben schließt: „Sollte die Stadt Homburg der Variante 1 nicht zustimmen und demzufolge kein Bebauungsplanverfahren zustande kommen, ist das Baurecht seitens des Landes über ein Planfeststellungsverfahren zu schaffen.“

Zum Hintergrund: Bei Bauvorhaben des Bundes ist es eben das so genannte Planfeststellungsverfahren, mit dem in der Regel Baurecht geschaffen wird. Alternativ dazu, wie im Falle von Homburg und dem geplanten A 6-Anschluss „Homburg-Ost“, kann man aber auch über ein klassisches kommunales Bebauungsplanverfahren solche Projekte verwirklichen. Am Ende, und das ist in der aktuellen Situation der Fall, bestimmt aber letztlich der, der bezahlt. Und das ist der Bund. Was im besagten Schreiben, im Amtsdeutsch verklausuliert, auch drin steht: Die deutlich teurere Variante 2 könne nur dann realisiert werden, wenn die Kosten des Bundes dabei auf die der Variante 1 begrenzt würden. Wenn also teurer gebaut werden soll, dann müssen andere diese Mehrkosten tragen, Land und Stadt.

Das Problem, vor dem man in Homburg nun steht, ist ein kniffliges. Zweimal hatte sich der Stadtrat mehrheitlich für die Variante 2, die eben deutlich teurere Routenführung über den Erbacher Wald, entschieden. Nun stehen sich zwei Verfahren und zwei unterschiedliche Entscheidungen gegenüber, die des Bundes und die der Stadt. Wie man in Berlin und Bonn die Sache sieht, ist nun durch das Schreiben des Miniateriums klar. Doch wie beurteilt man die Sachlage im Homburger Rathaus? Was wird man dem Stadtrat als Beschlussempfehlung nahe legen? Gibt es, wenn der Rat dann zum dritten Mal abstimmen wird, überhaupt eine Empfehlung der Verwaltung? Was passiert, wenn die Stadtratsmitglieder erneut für die Variante 2 stimmen? Denkbar ist das durchaus, damit wäre das Patt zwischen den beiden Instanzen wohl besiegelt.

