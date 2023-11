Vandalismus in Beeden „Mir fehlen die Worte“ – Bienenfutterautomat mit brachialer Gewalt zerstört

Der Schock sitzt ziemlich tief, das ist Beedens Ortsvertrauensfrau Kathrin Lauer deutlich anzumerken. Vandalen haben Ende vergangener Woche den Bienenfutterautomaten in Beeden an der Fischerhütte mit brachialer Gewalt zerstört. Sie haben ihn „völlig auseinandergenommen“, sagt sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Und das zeigen auch die Bilder, die sie mitgeschickt hat: das Gehäuse herausgerissen, die einzelnen Bestandteile in die Umgebung geworfen, zum Teil tief ins Gebüsch. Es sei einfach traurig; „mir fehlen die Worte“, so Lauer.