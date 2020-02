Zu Gast beim Saarpfalz-Kreis : Hoher Besuch aus den USA in Homburg

Hoher Besuch aus den USA in Homburg

Homburg Generalkonsulin Patricia Lacina zu Gast im Kreis, der gute Beziehungen zu Henrico County/Virginia pflegt.

Der Saarpfalz-Kreis hat seit dem Jahr 1997 eine Kreispartnerschaft mit Henrico County im US-Bundesstaat Virginia. Das Christian-von-Mannlich-Gymnasium in Homburg ist gleichzeitig Partnerschule der dortigen Mills E. Godwin High School. Diese Verbindungen waren für Generalkonsulin Patricia Lacina dieser Tage Anlass für ein vom Deutsch-Amerikanischen Institut (DAI) Saarland organisiertes Treffen in Homburg, heißt es in einer Pressemitteilung der Kreisverwaltung.