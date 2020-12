Spende für Kindermedizin in Homburg : US-Army im Einsatz für die Kinder

Buchstäblich eine ganze Wagenladung voller Geschenke für die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und noch einen Scheck für das Zentrum für Palliativmedizin und Kinderschmerztherapie obendrauf brachten die Soldaten des „US Army Sergeant Morales Clubs Rheinland Pfalz“ nach Homburg. Foto: Thorsten Wolf

Homburg Amerikanische Soldaten aus Kaiserslautern sorgten am Dienstag am Uniklinkum für eine freudige Überraschung und brachten Geschenke.

Wie erzählt man in Corona-Zeiten eine wunderbare Weihnachtsgeschichte? Natürlich wie in allen Zeiten: Man fängt mit der Idee zu einem kleinen Weihnachtswunder an. In dieser Geschichte sind es dabei ganz besondere Menschen, die Gutes tun und denen Gutes widerfährt. Auf der einen Seite, auf der Gutes getan wird, stehen die Angehörigen des „US Army Sergeant Morales Clubs Rheinland Pfalz“ und die Soldaten des 21. Theater Sustainment Command mit Hauptsitz in Kaiserslautern, eine Logistik- und Unterstützungeinheit der US-Army auf Divisionsebene. Auf der anderen Seite, da wo Gutes empfangen wird, finden sich in dieser Weihnachtsgeschichte die kleinen und großen Patienten der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Universitätsklinikum und die des Zentrums für Palliativmedizin und Kinderschmerztherapie in Homburg.

Am Dienstag nun war der Moment, als „Gutes tun“ und „Gutes erfahren“ vor dem Gebäude der Kinder- und Jugendpsychiatrie zusammenkammen – als Staff-Sergeant Ty Alexander Simon als Präsident des „US Army Sergeant Morales Clubs Rheinland Pfalz“ zusammen mit Master Sergeant Johnny Ahern, er ist Vize-Präsident des Clubs, und Staff Sergeant Emilio Lopez einen ganzen Kofferraum ihres Militärpolizefahrzeugs voller Weihnachts-Geschenke vor die Tür des Klinikums fuhren. Das muss man natürlich erklären: Der „US Army Sergeant Morales Clubs Rheinland Pfalz“ ist ein Verein, der sich anhand der Eigenschaften eines idealen, aber fiktiven Unteroffiziers „Morales“ der Aufgabe verschrieben hat, zum einen jüngere und niedrigere Dienstgrade zu fördern, zum anderen aber auch die im Club gelebten Ideale nach draußen zu tragen. Und das geschieht mit gemeinnützigen Aktionen.

Zu denen gehört dabei der so genannte „Hope Tree“/„Angel Tree“. Hier handelt es sich um eine Weihnachtsaktion, die vor Jahrzehnten von der Heilsarmee ins Leben gerufen wurde. Zweck ist es, Kindern ein Weihnachtsgeschenk zu ermöglichen. Das System ist dabei im Grundsatz einfach: Kinder schreiben ihren Weihnachts-Geschenke-Wunsch auf einen Zettel. Der kommt an einen Weihnachtsbaum. Und wer einen solchen Wunsch erfüllen will, der kauft das Geschenk und lässt es dem Kind zukommen. Ausführende der Aktion, also die Angels, können dabei Menschen und Organisationen sein. Im Fall des „US Army Sergeant Morales Clubs Rheinland Pfalz“ und des 21. Theater Sustainment Commands bedeutete dies in diesem Jahr: Kinder aus Kinder- und Jugendpsychiatrie des UKS und eines Krankenhauses in Kaiserslautern konnte ihre Wünsche auf kleine Anhänger aufschreiben. Die fanden dann ihren Weg an Weihnachtsbäume, die im Zuständigkeitsbereich der US-Einheit aufgestellt waren.

Am Ende erhielten so rund 50 Kinder in Homburg und 50 in Kaiserslautern eine ganz besondere Weihnachtsüberraschung in Zeiten, die für sie schon ohne Corona schwer genug sind. Warum nun gerade Homburg und Kaiserslautern? Ty Alexander Simon: „Beide Krankenhäuser haben mein Herz und meine Familie ganz persöhnlich berührt. Mein Sohn konnte im Krankenhaus in Landstuhl nicht behandelt werden. Also haben wir ihn hier nach Homburg gebracht. Und meine Tochter, sie hatte ein Herzleiden, wurde in Kaiserslautern behandelt.“ Damit war schon mal klar, wer in diesem Jahr an Weihnachten bedacht werden sollte.

Doch zwischen „wollen“ und „können“ bedurfte es eines kompententen Bindeglieds. Und diese Aufgabe übernahm Hauptfeldwebel Sandra Born, Verbindungsfeldwebel der Bundeswehr zum 21. Theater Sustainment Command mit Dienstsitz in Kaiserslautern. Sie stellte den Kontakt zwischen den US-Streikräften und den beiden Kliniken in Homburg und Kaiserslautern her und regelte all das, was da zu regeln war. „Ich habe gefragt, ob Interesse an einer solchen Weihnachtsaktion besteht. Die Soldaten des Sergeant Morales Clubs haben das dann unter ihre Schirmherrschaft genommen und in wochenlanger Unterstützungsarbeit dieses Event möglich gemacht.“

Und so wanderten, natürlich ganz Corona-konform, kistenweise Geschenke vom Kofferraum des Militärpolizefahrzeugs, durch Fensters gereicht, zu den Mitarbeiterinnen der Klinik. Professor Eva Möhler, die Direktorin der Klinik für Kinder- und Jugend-psychiatrie, übernahm dann ganz stilecht als Weihnachtsfrau gestylt wenig später die Bescherung der Kinder. „Die haben sich schon die ganze Zeit darauf gefreut. Und jetzt ist der große Moment.“

Corona-konform wurden am Dienstagvormittag Kisten voller Geschenke an die Mitarbeiterinnen der Klinik in Homburg übergeben. Foto: Thorsten Wolf

Mit solchen Anhängern konnten die Kinder ihre Wünsche äußern, alle wurden erfüllt. Foto: Thorsten Wolf