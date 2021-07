Ferien in der Heimat : Der Juli in der Biosphäre wird ein echter Urlaub

Gemächlich mit dem Paddelboot auf der Blies unterwegs ist im Sommer sehr beliebt. Foto: Eike Dubois

Saarpfalz-Kreis Bald sind Ferien, aber nicht jeder will schon wegfahren oder sich in ein Flugzeug setzen. In der Biosphäre Bliesgau gibt es im Juli schöne Angebote, die man in anderen Urlaubsregionen Deutschlands kaum besser finden kann. Wir stellen sie hier vor.

Die Sommerferien stehen vor der Tür. Was tun? Wenn man sich bei Reiseveranstaltern umhört, entfallen rund 75 Prozent der Buchungen aktuell auf das Mittelmeer. Die Topziele des Sommers sind demnach die Region Antalya in der Türkei, Spanien mit Mallorca, Griechenland mit Kreta, sowie Kroatien und Italien.

Doch wenn man die Situation mal näher betrachtet, so sind sehr viele Leute überhaupt nicht davon angetan, bereits in diesem Sommer in ein Flugzeug zu steigen oder sich an Orten aufzuhalten, an denen sie vielen Menschen begegnen. Viele warten noch ab und wollen nichts riskieren. Außerdem haben die Saarländer zu Fuß oder mit dem Rad in Corona-Zeiten die Schönheit ihrer Heimat neu entdeckt.

„Aufgrund der Lockerungen steigt auch bei der Saarpfalz-Touristik wieder die Nachfrage nach Urlaubsangeboten vor der Haustür“, so Landrat Theophil Gallo bei der Vorstellung der verschiedenen Angebote der Saarpfalz-Touristik. Über 30 Urlaubs- und Freizeitangebote stehen im diesjährigen Urlaubskatalog der Saarpfalz-Touristik zur Auswahl.

Raus in die Natur, einfach abschalten, sich bewegen und zum Schluss schön einkehren -diese Kombination findet bei den Gästen seit Jahren großen Anklang, entsprechende Angebote sind im Katalog vorhanden, die gemäß den aktuellen Hygienebedingungen durchgeführt werden. Wir fragten nach: Was bietet die Saarpfalz-Touristik im Juli an?

Mit dem Biosphärenbus zur Wanderung: am 10 Juli von 11 bis 17 Uhr. Start ist mit dem Biosphärenbus 501 in Homburg (am Hauptbahnhof) oder in Kleinblittersdorf am Bahnhof. Fahrt mit dem Bus in Begleitung eines Landschaftsführers nach Wolfersheim oder Breitfurt. Dort gibt es eine gemütliche Wanderung, besichtigt wird auch der historische Kirchheimer Hof. Anschließend Kaffee und Kuchen im Café Saisonal in Herbitzheim. Rückfahrt mit dem Bus, pro Person 20 Euro.

Klettern in Kirkel: Die Buntsandstein-Kletterfelsen im Kirkeler Wald stehen am 10 Juli für Kletterer bereit. Aufgrund des Naturschutzes darf jedoch nur an bestimmten Felsen geklettert werden. Unter der Leitung von ausgebildeten Kletter-Trainern, in Zusammenarbeit mit der DAV-Sektion-Bergfreunde-Saar, bietet die Saarpfalz-Touristik Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene an. Die Teilnehmer erlernen die Voraussetzungen zum Klettern im Mittelgebirge und für das Begehen von Klettersteigen in den Alpen. Dauer: von 11 bis 17 Uhr. Treffpunkt: Naturfreundehaus Limbacher Weg 8 in Kirkel. Kosten: 48 Euro pro Person inlusive Klettermaterial.

Der Europäische Kulturpark Bliesbruck-Reinheim bietet am 17. und am 18. Juli jeweils von 9 bis 16 Uhr Interessierten die Möglichkeit, an einer regulären archäologischen Ausgrabung teilzunehmen, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Das Angebot beinhaltet eine praktische Einführung in die Grabungstechnik sowie eine fachlich begleitete tägliche Teilnahme (Archäologe Michael Ecker) an den Ausgrabungsarbeiten und weitere Bearbeitung der Funde. Das Grabungswerkzeug stellt der Park zur Verfügung. Zusätzlich wird eine Führung durch den Europäischen Kulturpark angeboten. Kosten 75 Euro pro Person. Treffpunkt Eingang zum Museum Jean Schaub. Europäischer Kulturpark Bliesbruck-Reinheim Fürstinnengrab, Robert-Schumann-Straße 2, Reinheim

Wanderung um Gut Lindenfels findet am 31. Juli von 13 bis 16 Uhr im Rahmen der Aktion „Erlebniswandern Saar“ statt. Wanderführer ist Martin Bambach. Bei dieser Wanderung nahe Blieskastel sind die Teilnehmer in idyllischen Tälern unterwegs und genießen schöne Ausblicke in den Bliesgau. Reine Gehzeit ist etwa drei Stunden, die Strecke ist knapp zehn Kilometer lang. Höhenmeter: 173 jeweils im An- und Abstieg. Aus organisatorischen Gründen ist die verbindliche Anmeldung zu dieser Wanderung nur bis Mittwoch, 28. Juli, 21 Uhr möglich. Teilnahmegebühr: 10 Euro.

Bei weiteren Veranstaltungen, die innerhalb der Urlaubs- und Freizeitangebots-Broschüre aufgelistet sind, sind die Termine übrigens nicht in Stein gemeißelt. „Wir sind da flexibel“, erklärt Kirsten Schwarz von der Saarpfalz-Touristik, „wenn Gruppen bei uns anfragen, können wir natürlich eine besondere Aktion auch außerhalb des angegebenen Termins durchführen.“ Sie denkt dabei an das beliebte „Floß der Nachhaltigkeit“, dessen Konzept schon mehrere Preise gewonnen hat.

Offiziell fand die Floßbau-Aktion mitsamt anschließender Fahrt auf dem Würzbacher Weiher bereits am 26. und 27. Juni statt, „aber auf Anfrage ist es auch zu anderen Zeitpunkten möglich, dieses interessante Projekt durchzuführen.“ Man kann das Angebot, das sich über zwei Tage jeweils von 9 bis 15.30 Uhr erstreckt, auch mit Übernachtung buchen. Die Teilnehmerzahl beträgt mindestens acht, maximal 16 Personen.

Die Fahrrad- und Wandertouren sind problemlos auf eigene Faust zu machen, zumal auch die Orte, an denen man einkehren kann, inzwischen wieder geöffnet sind, darunter Restaurants, Cafés und Biergärten. Wer neben den Angeboten der Saarpfalz-Touristik noch weitere Anregungen haben möchte, kann sich bei der Biosphäre Bliesgau erkundigen. Hier gibt es ganz viele Angebote, die die Partnerbetriebe der Biosphäre Bliesgau selbst organisieren und Interessierte dazu einladen.

In Haus Lochfeld bei Wittersheim werden viele Aktivitäten innerhalöb der Biosphäre gebündelt. Und vegan essen kann man auch noch. Foto: WolfgangHenn