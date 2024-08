Starkregen im Saarpfalz-Kreis Unwetter zerstört Jugend-Zeltlager in Bexbach – so geht es jetzt weiter

Ein starkes Gewitter ist am Donnerstagabend, 1. August, über den Saarpfalz-Kreis gezogen und hat ein Zeltlager in Bexbach besonders hart getroffen. Zahlreiche Kinder und Jugendliche, die dort campen wollten, wurden vom stürmischen Wind überrascht, der große Teile der Anlage zerstörte. Insgesamt waren es 76 Jugendliche sowie 30 Betreuer der katholischen Jugend aus Ettlingen in Baden-Württemberg, die über Nacht auf einen anderen Standort ausweichen mussten.