Nach Unwetter über Homburg : Schlamm bedeckt Sportplatz der SpVgg Einöd-Ingweiler – Vereinschef: „Das ist eine Katastrophe“ (mit Bildergalerie)

Homburg Das schwere Gewitter mit Starkregen, das sich ab dem späten Freitagabend über dem Saarpfalz-Kreis festgesetzt hatte, richtete bei der SpVgg Einöd-Ingweiler mächtig Schaden an. Das Fußballfeld gleicht einer Schlammwüste. Und nicht nur dort sind die Folgen des Unwetters zu spüren, wie Vereinschef Wolfgang Brünnler der SZ berichtet.

Statt sattem Grün nur noch braune Schlammmassen: So haben Vereinsmitglieder der SpVgg Einöd-Ingweiler am Samstagmorgen, 27. August, ihren Sportplatz vorgefunden. Starkregen hatte am Tag zuvor einen nahen Hang ins Rutschen gebracht und das Erdreich auf das Fußballfeld gespült. Aus der Not heraus rief die Vereinsleitung ihre Mitglieder zu einem spontanen Arbeitseinsatz auf, um zu retten, was zu retten ist. „Jede Hand wird gebraucht. Die Hälfte des Platzes ist mit Schlamm bedeckt. Bitte Schaufeln, Schubkarren, Rechen, Besen mitbringen“, war dort in kurzen Zeilen zu lesen. Beginn: 9 Uhr.