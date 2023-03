Während andere wieder schließen müssen Deshalb erweitert der Unverpackt-Laden in Homburg sein Angebot

Homburg/St. Ingbert · Ende 2021 hat das Geschäft in der Altstadt geöffnet. Während andernorts diese Läden schließen, wie etwa in St. Ingbert, wurde in Homburg das Angebot erweitert.

09.03.2023, 08:13 Uhr

Jessie Platte (unser Bild) setzt mit ihrer Geschäftspartnerin Nadine Meyer auf das Unverpackt-Konzept.Sie bieten in Homburg nun auch einen Mittagstisch an. Foto: Ulrike Stumm

Sie haben schon bei der Eröffnung gezeigt, dass sie sich etwas trauen. Jessie Platte und Nadine Meyer haben Ende 2021 ihren Unverpackt-Laden in Homburg eröffnet. Das war schon recht mutig, schließlich baute sich gerade eine neue Corona-Welle auf, viele Läden ächzten. Nun ist die Pandemie beim Einkaufen zwar nicht mehr präsent, doch jetzt prägt der Krieg in der Ukraine das Geschehen, der eine Energie- und Wirtschaftskrise mit sich brachte.