Kolumne apropos Neulich... im Zug

Mein absolutes Highlight war neulich ein Gespräch zwischen drei jungen Männern, die sich über ihre Ausbildung im Handwerk unterhielten. „Alda, sag mal Alda, was Alda, verdient ihr eigentlich, Alda?“, fragte der eine. Eine Antwort: „Bruda, da fragst du mich was, Bruda, auf jeden Fall, Bruda, viel zu wenig, Bruda. Aber Bruda, weißt du, Bruda, ich schaff nebenbei schwarz, Bruda.“ Da entgegnete der Dritte: „Digga, fett Digga, wo denn so, Digga? Ich Digga, bin Digga, bald fertig mit der Ausbildung, Digga, da gibt’s fett Kohle, Digga. Ist voll korrekt, Digga.“