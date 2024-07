Kolumne apropos Alles andere als die Norm

Tauchrohr, Überwurfmutter, Wandrosette, Muffe, Verjüngung. Klar werden Sie sagen, der Herr spricht natürlich über einen Siphon. Mir waren diese Begriffe bis vor Kurzem völlig fremd. Mehrere Tage gehörten sie jedoch zu meinem gängigen Vokabelrepertoire, das ich mir schmerzhaft erarbeiten musste. Wieso das? Der Siphon meines Waschbeckens im Bad hatte ein Loch. Der klägliche Versuch, es mit Paketband abzudichten, scheiterte – Wasser findet eben immer seinen Weg. Also nichts wie ab in den Baumarkt, Ersatz besorgen. Die sind alle genormt, wurde mir gesagt. Eine Montageanleitung suchte ich indes vergeblich. Also learning by doing, dachte ich mir und machte mich ans Werk. Nach mehreren Versuchen, Dichtungen und Rohre zu verschrauben, die bittere Erkenntnis: Ich habe es verbockt. Nächster Tag, wieder ab in den Baumarkt, nächster Versuch. Diesmal schaue ich mir auf Youtube Erklärvideos an, sieht einfach aus. Denkste! Nach mehreren Anläufen habe ich, zumindest allem Anschein nach, Erfolg. Nix da! Es lässt sich nicht befestigen, die Überwurfmutter passt nicht in die Muffe des Waschbeckens. Genormt, ja klar, denke ich mir. Nach ungezählten Anläufen schaffe ich es irgendwie, Überwurfmutter und Muffe zu verbinden. Doch es ist nicht dicht. Dann merke ich, dass das alte Rohr gekürzt war. Also muss die Metallsäge ran. Eine schweißtreibende Arbeit, danach alles wieder von vorne. Doch es passt immer noch nicht, ich bin der Verzweiflung nahe. Meine Freundin drängt mich indes aufzugeben, sie spürt meine Qualen. Ich gebe nach, verspreche, die Profis zu rufen. Tags darauf werde ich von lauten Geräuschen geweckt. Eine Sandsteinfirma vor dem Haus, die auch eine Flex dabei hat. So werden die Arbeiter zu unverhofften Rettern in der Not. Muffe und Überwurfmutter passen, Erlösung. Da habe ich gelernt: Was du heute kannst besorgen, verschieb‘ auch mal auf Morgen – nur kein Muffensausen.