Tägliche Kolumne apropos Einfach mal die Ruhe bewahren

Zumeist sind kuriose Feiertage eher mit Humor zu nehmen und haben keine tiefere Bedeutung, auch wenn Star-Wars-Fans dem „Sprich wie Yoda Tag“ das durchaus zuschreiben würden. Manchmal sind kuriose Feiertage aber gar nicht so kurios – sprich sollen zum Nachdenken anregen, weisen auf Probleme hin, prangern Missstände an und wollen das gesellschaftliche Bewusstsein für ein Thema schärfen. So wie der heutige Welt-Hypertonie-Tag, der die sich immer weiter verschärfende Volkskrankheit Bluthochdruck in den Fokus rückt. Der 17. Mai ist vermutlich willkürlich gewählt, der Problematik tut das keinen Abbruch. In einer sich ständig beschleunigenden und gestressten Welt mit ihrem Überangebot an ungesunden Versuchungen wird das Problem wohl eher zu- statt abnehmen. Daher mein Appell: einfach mal die Ruhe bewahren, oder besser gesagt: Ruhig Blut.