Runder Geburtstag : Früherer Ärztlicher Direktor Hans Köhler wurde 80

Homburg Der ehemalige Ärztliche Direktor und Vorstandsvorsitzende des Universitätsklinikums in Homburg und langjährige Direktor der Klinik für Innere Medizin IV – Nieren- und Hochdruckkrankheiten – Professor Hans Köhler konnte am Freitag seinen 80. Geburtstag begehen.

Nach dem Abitur in seiner Heimatstadt Ludwigsburg absolvierte Köhler das Medizinstudium an der Justus-Liebig-Universität in Gießen und wirkte danach als Medizinalassistent. Der Approbation als Arzt im Juni 1970 folgte eine Tätigkeit als Assistenzarzt an der chirurgischen Abteilung der Nordseeklinik Westerland/Sylt und im Juni 1971 die Promotion in Gießen. Seit Oktober 1971 setzte der Jubilar seine Laufbahn an der medizinischen Klinik und Poliklinik der Mainzer Johannes Gutenberg-Universität fort. Er erhielt 1976 die Anerkennung als Internist und habilitierte sich 1978 für Innere Medizin. 1979 erwarb er die Teilgebietsbezeichnung Nephrologie und wurde zum Oberarzt ernannt. 1981 stieg er zum Leiter der Nephrologie und zum Leiter des Mainzer Dialysezentrums, 1984 zum Professor auf Lebenszeit und 1987 zum Internistischen Leiter des Transplantationszentrums und leitenden Oberarzt auf. 1993 folgte er dann dem Ruf der Universität des Saarlandes und übernahm die von Prof. Dr. Gustav Adolf Jutzler begründete Professur für Nephrologie und die Direktion der entsprechenden Klinik an der Medizinischen Fakultät auf dem Homburger Campus, die er bis zum 30. September 2007 innehatte. Außerdem agierte er seit 1. Mai 2004 als Ärztlicher Direktor des Uniklinikums und übte diese Funktion im Zuge der administrativen Neuorganisation des UKS bis zum 30. September 2010 hauptamtlich aus.