Kostenpflichtiger Inhalt: UKS in Homburg und die Corona-Krise : Lockerungen ja, Entwarnung nein

Direkt gegenüber dem Eingang der Frauen- und Kinderklinik findet sich die Kinder-Notfallambulanz in den aufgestellten Containern. Trotz der geplanten Lockerungen bleiben diese zunächst stehen. Foto: Rüdiger Koop/UKS/Rüdiger Koop

Homburg Das Zelt vor der zentralen Notaufnahme des Uniklinikums in Homburg wird diese Woche abgebaut, die Ambulanzen und Kliniken füllen sich wieder. Doch das Thema zweite Welle beschäftigt die Verantwortlichen.

Die Corona-Welle scheint zwar abzuebben, Maßnahmen werden gelockert. Auch am Uniklinikum in Homburg (UKS) ist das so. Die befürchtete Flut an Intensiv-Fällen ist hier zum Glück ausgeblieben. Zeit, einen Gang zurückzuschalten, gleichzeitig aber Vorsicht walten zu lassen.

In der Akutzeit der Pandemie hatte man auch am UKS beobachtet, dass Patienten, auch in Notfällen, den Gang in die Klinik vermieden. Aus Angst, sich mit Covid-19 zu infizieren. Der Ärztliche Direktor Prof. Dr. Wolfgang Reith sagt: „Es zeichnet sich auch hier eine Entspannung der Lage ab. Wir können den Patienten, die auf elektive Eingriffe warten, wieder Termine anbieten. Unsere Ambulanzen und Kliniken füllen sich jetzt wieder.“ Dennoch müsse man wachsam sein. Patienten, sowie alle anderen Personen, die ins UKS kommen, müssten eine Alltagsmaske tragen. Außerdem müsse überall der Mindestabstand eingehalten und auf eine gute Hygiene, sprich: Händewaschen, geachtet werden.

Info Covid-19-Fallzahlen am Uniklinikum Homburg „Glücklicherweise sind die Fallzahlen rückläufig, von den letzten zwei verbleibenden Covid-Patienten im UKS gilt einer wieder als genesen (negativ), einer ist noch Covid-positiv. Beide befinden sich noch zur Behandlung im UKS“, sagt Professor Dr. Wolfgang Reith, der Ärztliche Direktor. Von Anfang März 2020 an gerechnet, habe man 16 infizierte Mitarbeiter, die mittlerweile alle genesen sind. All diese Mitarbeiter hätten sich außerhalb des UKS infiziert. Das wiederholte Mitarbeiterscreening (regelmäßige Testungen auf Covid-19) bei Personal mit Patientenkontakt habe keine neuen Fälle ergeben.

„Besonders wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass Masken mit Ventil im gesamten UKS verboten sind. Denn über dieses Ausatemventil werden Viren und Keime in gebündelter Form ausgestoßen. Wenn der Masken-Träger (unwissentlich) Covid-positiv ist, bedeutet dies eine große Gefahr für alle anderen“, mahnt Reith.

Rein äußerlich wird sich am UKS im Laufe der Woche wieder etwas tun: „Das Zelt vor der Zentralen Notaufnahme, das als erste Anlaufstelle vorgeschaltet war, um den Covid-Status der neu eintreffenden Patienten zu beurteilen, wird im Laufe der Woche abgebaut werden“, schildert Reith. Der Container vor der Frauen- und Kinderklinik bleibe zunächst stehen, da ein Abbau und Wiederaufbau etwas aufwändiger sei. Sollte sich die epidemiologische Lage plötzlich wieder verschlechtern, könne man schnell reagieren und die bewährten Maßnahmen wieder einführen.

Generell teste man alle Patienten bei stationärer Neuaufnahme weiter auf Covid-19. Aufgrund der niedrigen Neuinfektionszahlen gelten seit Montag, 8. Juni, aber alle Patienten ohne typische Covid-Symptome als negativ solange bis der Test das Gegenteil zeigt. Dies bedeute, dass sie nicht mehr bis zum Vorliegen des Testergebnisses isoliert würden. Die Patienten kämen direkt auf die entsprechende Station. Damit vereinfachten sich die Arbeitsabläufe für alle Beteiligten. Patienten, die für elektive Eingriffe ins UKS einbestellt würden, erhielten weiterhin Termine in der Abstrichambulanz für Patienten in Gebäude 18 (ehemalige Dermatologie), und würden ebenfalls auf ihren Covid-Status hin getestet.

„Wir halten wie alle Krankenhäuser im Saarland noch ausreichend Kapazitäten für Covid-19-Patienten bereit. Dabei kalkulieren wir so, dass innerhalb eines Tages die Intensivkapazität um zehn Prozent erhöht werden kann“, sagt Reith, der auch Vorstandsvorsitzender des UKS ist. Der große Vorteil sei, dass man im ersten Anlauf alle technischen und räumlichen Infrastrukturen geschaffen habe und eine intensiv-medizinische Aufrüstung nun recht schnell von statten gehen könne.

Wie würde das ablaufen? Reith: „Wir haben im UKS ein Drei-Stufen-Konzept entwickelt, das zahlreiche Maßnahmen und Abläufe je nach Fortschreiten oder Wiederauftreten der Epidemie vorgibt. Zur Zeit konnten wir erfreulicherweise auf Stufe 1 zurückgehen. Das bedeutet, dass demnächst auch wieder mehr Besucher zugelassen werden dürfen.“ Dies erfolge in enger Anlehnung an die Corona-Verordnung des Saarlandes. Für die nächsten acht bis zehn Tage gelte aber auf jeden Fall die aktuelle Besucherregelung: nur ein registrierter Besucher pro Patient, nur eine Stunde pro Tag. Dies diene der Risikominimierung des Eintrags einer Infektion von außen und ermögliche es, gegebenenfalls Infektionsketten zurückverfolgen zu können. „Bei Kindern oder schwerkranken Patienten kann in Rücksprache mit der Station eine Ausnahme zu dieser Regelung getroffen werden. Bei Kindern sind beide Elternteile als Besucher erlaubt, es sei denn, es handelt sich um Bereiche mit schwerkranken Kindern, wo meist ein Elternteil zur Betreuung des Kindes mitaufgenommen wird, der dann auch getestet wird“, so der Mediziner.