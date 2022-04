Studie in Homburg : Uniklinikum überprüft Wirksamkeit von Corona-Impfstoff Novavax

Der Impfstoff Nuvaxovid wurde von der US-Firma Novavax entwickelt. Der Ansturm war nach der Freigabe in Deutschland eher gering. Foto: AP/Alastair Grant

Homburg Seit kurzer Zeit ist der Corona-Impfstoff von Novavax zugelassen. Es ist ein so genannter Totimpfstoff und anders konzipiert als die von Biontech oder Moderna. Doch wie wirksam ist er? Am Uniklinikum in Homburg sucht man Probanden für eine Studie.