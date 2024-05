Sexuelle Belästigung am Uniklinikum Homburg? Prozess gegen HNO-Chefarzt Bernard Schick muss neu aufgerollt werden

Das Verfahren wegen sexueller Belästigung von zwei Ärztinnen am Homburger Uniklinikum durch Professor Bernhard Schick wird vor dem Saarbrücker Landgericht neu aufgerollt. Staatsanwaltschaft wie Verteidigung haben Berufung eingelegt gegen das vergangenen Donnerstag vom St. Ingberter Amtsgericht erlassene Urteil. Der Chefarzt der Hals-Nasen-Ohren-Klinik des Homburger Uniklinikums war zu einer Geldstrafe von 40 500 Euro in 90 Tagessätzen verurteilt worden – weil das Gericht zwei Vorwürfe einer Ärztin als erwiesen ansah. Von einem weiteren Vorwurf einer zweiten Ärztin hatte es ihn aus Mangel an Beweisen freigesprochen.