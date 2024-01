Abschied von Professor Tim Pohlemann Direktor der Unfallchirurgie an Uniklinik Homburg geht nach 23 Jahren in den Ruhestand

Als Professor Tim Pohlemann am 1. November 1981 am Universitätsklinikum in Hannover als Arzt begann, sahen die Überlebenschancen nach einem Unfall düster aus. „Es gab damals deutlich mehr schwere Unfälle. Und die Hälfte der eingelieferten Patienten starben. Die Hälfte! Heute sind es zwischen zehn und 20 Prozent.“