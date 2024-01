„Galionsfigur für die Stadt“ Neues Studienzentrum in Uniklinik Homburg eröffnet

Das Saarland ist ja immer stolz, wenn es irgendwo Vorreiter ist. Bei der Einrichtung eines klinischen Studienzentrums am Universitätsklinikum war dies nicht der Fall, da gehört Homburg eher zu den Schlusslichtern. Das Land tat also gut daran, dafür zu sorgen, dass Homburg hier den Anschluss nicht verlor. Denn die Studienzentren sind untereinander vernetzt, und da kommt es nun einmal nicht so gut an, wenn Homburg im Reigen der 36 deutschen Universitätsklinika nicht auftaucht.