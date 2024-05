Sein Name verschwindet Nach Urteil wegen sexueller Belästigung: Bernhard Schick nicht mehr Chef der HNO-Klinik

Schick war am 28. April vorm St. Ingberter Amtsgericht in einem Verfahren wegen sexueller Belästigung im Klinikbetrieb 2017 in zwei Fällen schuldig gesprochen worden. Das Strafmaß: 40 500 Euro Geldstrafe. Sowohl Schick als auch die Staatsanwaltschaft haben gegen das Urteil Berufung eingelegt. Dieses wurde damit nicht rechtskräftig, das Verfahren wird nun vor dem Saarbrücker Landgericht neu aufgerollt. Schick hatte im Prozess wie zuvor seine Unschuld beteuert.