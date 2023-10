Wo ist sie geplant? Wasserstofftankstelle in Homburg – und jede Menge offene Fragen

Als im September der Branchenverband Autoregion mitteilte, dass in Homburg eine Wasserstofftankstelle errichtet werden soll, schien sich für die Kreis- und Universitätsstadt ein lange gehegter Traum zu erfüllen. Einer, mit dem man in der jüngeren Vergangenheit schon mal gescheitert war, als sich Fördermöglichkeiten für eine solche Tankstelle im Industriegebiet Ost zerschlagen hatten (wir berichteten). Nun soll Homburg aber doch Standort für den von so manchem als Zukunftskraftstoff gehandelten Energieträger werden.