Polizei Homburg : Autofahrer flüchtet von Aldi-Parkplatz

Foto: dpa/Carsten Rehder

Homburg Die Polizei meldet eine Unfallflucht vom Mittwoch, 13.10 Uhr, auf dem Aldi-Parkplatz am Stadtbad in Homburg. Ein Mann parkte mit seinem Pkw rückwärts in eine Parklücke ein, während eine Frau in der direkt daneben liegenden Parklücke ihren Wagen über die geöffnete Fahrzeugtür einlud.

Der Mann stieß dabei mit seinem Auto gegen die offen stehende Fahrzeugtür und beschädigte diese. Hierauf stieg der Unfallverursacher aus und begutachtete den von ihm verursachten Schaden. Nachdem die geschädigte Frau geäußert habe, dass sie die Polizei zur Verkehrsunfallaufnahme hinzuziehen wolle, bat der Unfallverursacher sie eindringlich, dies nicht zu tun. Als sich die Geschädigte davon aber nicht abbringen ließ, stieg der Unfallverursacher laut Polizeiangaben wieder in seinen Wagen und flüchtete mit quietschenden Reifen von dem Parkplatz.

Der Flüchtige wird wie folgt beschrieben: zirka 20 Jahre alt, 1,60 Meter groß. Er war bekleidet mit Basecap, Jeans und Pullover. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen grünen Golf 3 mit roter Frontlippe und Homburger Kennzeichen handeln.