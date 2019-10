Polizei : Unfallflucht im Erbacher Ostring

Am Freitag kam es im Zeitraum zwischen 13 und 14.55 Uhr im Erbacher Ostring zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein roter Ford Fiesta aus dem Kreis Groß-Gerau beschädigt wurde. Der Wagen war laut Polizei am Fahrbahnrand in der Robert-Bosch-Straße 2 geparkt.

Der Unfallverursacher flüchtete.