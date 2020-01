In Homburg mit Auto kollidiert : Motorradfahrer wird bei Unfall leicht verletzt

In der Berliner Straße in Homburg gab es einen Unfall mit einem Verletzten. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Homburg Zu einem Unfall zwischen einem Auto- und einem Motorradfahrer kam es am Donnerstag, 16. Januar, gegen 13.55 Uhr in der Berliner Straße in Homburg.

Die Polizei zu den Einzelheiten: Der 45-jähriger Motorradfahrer hatte nicht rechtzeitig mitbekommen, dass eine 39-jährigen Frau, die vor ihm fuhr, abbremste. Er habe nicht mehr anhalten können, sei gefallen und mit dem Heck des VW Golfs der Frau kollidiert, teilte die Polizei weiter mit. Bei dem Sturz erlitt der Man leichte Schürfwunden. Auch die beiden Fahrzeuge wurden beschädigt. Nun werden Zeugen des Unfalls gesucht.