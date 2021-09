Zusammenstoß von zwei Autos : Schwangere bei Unfall am Beeder Dreieck leicht verletzt

Schwangere bei Unfall am Beeder Dreieck leicht verletzt

Beeden Eine schwangere Frau ist am Samstag bei einem Unfall auf der L 222 leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, sind gegen 21 Uhr zwei Autos zwischen Beeden, Wörschweiler und Limbach – am Beeder Dreieck – zusammengstoßen.

Ein schwarzer Audi A 1 mit Homburger Kennzeichen missachtete demnach das Stopp-Schild und fuhr von Beeden kommend nach links in die L 222 ein. Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden schwarzen Seat Ibiza, in dem die 33-jährige Frau fuhr, zusammen. An beiden Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden, die Polizei schätzt die Gesamthöhe auf 18 000 Euro.