L118 derzeit voll gesperrt : Schwerer Unfall bei Homburg-Erbach mit fünf Verletzten Personen

Homburg-Erbach In Homburg-Erbach ereignete sich ein schwerer Unfall mit drei schwer und zwei leichtverletzten Personen. Die L118 ist derzeit voll gesperrt.

Am späten Mittwochabend ereignete sich auf der L118 in Homburg-Erbach ein schwerer Unfall mit fünf Beteiligten. In Höhe der Einmündung Grünewaldstraße kollidierten zwei Fahrzeuge miteinander.

Nach einer ersten Meldung der Feuerwehr sollten vier Personen in ihrem Wagen eingeklemmt sein. Dies konnte sich vor Ort durch die Rettungskräfte bestätigt werden. Die Feuerwehr konnte die vier Personen aus ihrem Wagen befreien. Die Person in dem zweiten, beteiligten Fahrzeug konnte ihr Fahrzeug selbstständig verlassen. Sie wurde leicht verletzt. In dem anderen Wagen wurden drei Personen schwer und eine leicht verletzt. Sie wurden vor Ort durch einen Notarzt und den leitenden Notarzt versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.