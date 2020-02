Drei Fahrzeuge beteiligt : Stau nach Unfall auf der A 6

Am Donnerstagmorgen gab es auf der A 6 einen Unfall mit drei Fahrzeugen. Foto: dpa/Stefan Puchner

Homburg Drei Fahrzeuge waren an einem Unfall auf der A 6 in Fahrtrichtung Kaiserslautern zwischen Kreuz Neunkirchen und Ausfahrt Homburg beteiligt. Er habe sich am Donnerstagmorgen, 13. Februar, gegen 7.22 Uhr auf der linken Spur ereignet, teilte die Polizei auf Anfrage weiter mit.