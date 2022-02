Polizei fahndet : E-Bike aus Hinterhof gestohlen

Erbach Das Elektrorad stand zu der Tatzeit in der Danziger Straße in Erbach.

Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch, 9. Februar, gegen 3.30 Uhr in Erbach ein E-Bike gestohlen. Das Bike stand nach Angaben der Polizei zu dem Zeitpunkt in einem Hinterhof in der Danziger Straße.