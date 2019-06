An der L214 in Kirrberg : 50 Altreifen an Windrädern entsorgt

An einem Windrad in Kirrberg sind Altreifen (Symbolbild) entsorgt worden. Foto: dpa/Wolfgang Thieme

Kirrberg Auf einer Schotterfläche an einem Windrad an der L 214 in Kirrberg hat ein bislang unbekannter Täter etwa 50 Altreifen entsorgt. Das teilt die Polizei mit.

Von Ulrike Stumm

Passiert sei dies zwischen Pfingstmontag, 10. Juni, und dem vergangenen Montag, 17. Juni, so die Polizei zum Zeitrahmen. Es werden nun Zeugen gesucht.