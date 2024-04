Sturmeinsätze Sturm sorgt für umgestürzte Bäume

Insgesamt fünf durch die Witterung bedingte Vorfälle habe man ab dem Nachmittag und bis in den Abend gegen 19 Uhr verzeichnet. In drei Fällen seien Bäume auf Straßen gestürzt - in Bexbach auf die L 116, betroffen war zudem die L 107 zwischen Mandelbachtal und Ormesheim sowie die Strecke zwischen Böckweiler und Mimbach. In Homburg sei in der Zweibrücker Straße eine Baustellenabsicherung umgeweht worden, in Blieskastel war in der Kirkeler Straße ein Bauzaun durch den Wind umgefallen.