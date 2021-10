Umleitung und Vollsperrung in Homburg : Großbaustelle in Unterer und Oberer Allee beginnt am Montag

Homburg Mit Beginn der Herbstferien am kommenden Montag, 18. Oktober, müssen die Verkehrsteilnehmer in der Homburger Vorstadt mit erheblichen Behinderungen rechnen. Dann beginnt die Kanalbaumaßnahme im Bereich der Unteren und Oberen Allee.

Aufgrund der Lage des Kanals sowie aus Verkehrssicherheits- und Arbeitsschutzgründen werden die Arbeiten unter Vollsperrung durchgeführt. Um die Erreichbarkeit des Parkplatzes am Amtsgericht zu gewährleisten, wird diese Bauphase in zwei Abschnitte untergliedert, wie die Stadtverwaltung weiter mitteilt. Zunächst erfolgen Arbeiten von der Zweibrücker Straße aus, sodass die Einfahrt in die Untere Allee unterbunden beziehungsweise komplett gesperrt wird. Gleichzeitig ist die Zweibrücker Straße in Höhe des Amtsgerichts von einer halbseitigen Sperrung betroffen – der Verkehr wird in diesem Fall per Ampel geregelt. Die bestehende Einbahnregelung in der Oberen Allee wird im Zuge der Maßnahme „gedreht“, sodass die Untere Allee und der Amtsgerichtsparkplatz über die Obere Allee erreichbar sein werden. Ganz wichtig für die Autofahrer: Aus Richtung Kirrberg/Universitätsklinikum kommend ist die Durchfahrt in Richtung Stadtmitte nicht möglich. Eine Umleitung über die Ringstraße und Zweibrücker Straße/B423 wird ausgeschildert. Gerade zu den Schichtwechseln im Uniklinikum fahren viele UKS-Beschäftigte – vor allem die, die in den Homburger Norden oder in Richtung Bruchhof wollen – täglich über die Obere Allee durch die Altstadt.