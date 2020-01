Homburg Der Vorwurf lautet: „Strafbare Betrugshandlungen“ zu Lasten von privat versicherten Patienten. Der kaufmännische Vorstand Ulrich Kerle soll 20000 Euro zahlen.

Dem Universitätsklinikum des Saarlandes (UKS) und dessen kaufmännischen Vorstand Ulrich Kerle steht Ärger ins Haus. Pressestaatsanwalt Dennis Zahedi bestätigte auf Anfrage unserer Zeitung, dass die Staatsanwaltschaft gegen Kerle und das UKS bereits im Oktober 2018 einen hohen Bußgeldbescheid erlassen hat. Die geforderte Geldbuße beträgt demnach insgesamt 158 129,41 Euro. Davon soll Vorstand Kerle selbst 20 000 Euro zahlen, das Klinikum eine „Verbandsgeldbuße“ in Höhe von 80 000 Euro. Zudem sollen 58 129,41 Euro, die nach den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft in den Jahren 2013 und 2014 Privatpatienten zu Unrecht in Rechnung gestellt wurden, abgeschöpft werden.