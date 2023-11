Streik am Uniklinikum in Homburg Klinikpersonal fordert Gleichbehandlung

Krankenhaus ist nicht gleich Krankenhaus. Das ist nun wirklich keine überraschende Botschaft, betrachtet man in unserer Region zum Beispiel das Kreiskrankenhaus in St. Ingbert und das Universitätsklinikum (UKS) in Homburg im Vergleich. Jetzt könnte man aber trotzdem zum Schluss kommen, dass Beschäftigte da wie dort gleich bezahlt würden. Dem ist aber nicht so. Für kommunale Krankenhäuser wie das in St. Ingbert gilt der Tarifvertrag für Beschäftigte des Bundes und der Kommunen, für das UKS der der Länder. Und das bedeutet, so die klare Botschaft der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, dass man in Homburg aktuell deutlich weniger verdient als zum Beispiel in St. Ingbert.