Am 22. April UKS informiert über Hilfe bei starkem Übergewicht

In Deutschland ist jeder fünfte Mensch von Adipositas, also starkem Übergewicht mit einem Körpermasseindex (BMI) über 30, betroffen. Mit den regelmäßigen Workshops möchte die Klinik für Allgemeine Chirurgie, Viszeral-, Gefäß- und Kinderchirurgie aufzeigen, welche Wege es aus der Erkrankung gibt. Das an der Fachklinik angesiedelte Kompetenzzentrum für Adipositas- und metabolische Chirurgie ist auf die Behandlung von Patienten mit starkem Übergewicht spezialisiert. Bei der Therapie arbeiten Chirurgie, Innere Medizin, Ernährungstherapie, Psychiatrie und andere Fachbereiche eng zusammen. „Auch bei uns am UKS ist eine erfolgreiche Adipositas-Therapie eine Gemeinschaftsleistung von Experten aus verschiedenen medizinischen Bereichen“, erklärt Klinikdirektor Professor Matthias Glanemann.