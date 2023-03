Berufe im Gesundheitswesen Wo man sich über Gesundheitsberufe informiert

Und man hat „mit Menschen zu tun“, wie viele junge Leute als Berufswunsch angeben. Tatsächlich sind Berufe im Gesundheitsbereich hochinteressante Tätigkeiten, die zu Unrecht schlecht geredet werden. Das sagen übrigens auch die Azubis selbst. Am Mittwoch, 22. März, veranstaltet das Schulzentrum am Universitätsklinikum in Homburg (UKS) wieder eine Ausbildungsmesse. Die Veranstaltung findet von 15 bis 18 Uhr im Schulzentrum in den Gebäuden 53 und 54 statt. Sie richtet sich an Schülerinnen und Schüler und deren Eltern, an alle Menschen auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz sowie an ausländische Pflegekräfte, die gerne auch in Deutschland in ihrem erlernten Berufsfeld arbeiten möchten.