Serie Mein Verein Fußball im Gehen ist der Renner im Verein

Der TuS 05 Wörschweiler-Schwarzenacker feiert im kommenden Jahr sein 120-jähriges Vereinsbestehen. Während in den vergangenen Jahrzehnten in unmittelbarer Nachbarschaft bei Vereinen ein Natur- oder Kunstrasenplatz nach dem nächsten entstanden ist, wird in Wörschweiler immer noch auf einem Hartplatz gespielt. Und da die Situation beim mit dem TuS eng befreundeten SC Union Homburg ähnlich ist – auch dort geht man seinem Hobby auf roter Erde nach – kooperieren beide Vereine richtig eng miteinander.