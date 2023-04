Tischtennis Hübgen in letzten Heimspielen mit TV Limbach stark

Für den TV Limbach hat es in seinen beiden letzten Heimspielen der Saison in der Tischtennis-Regionalliga einen Sieg und eine Niederlage gegeben. Der Tabellensechste hatte den Klassenverbleib bereits sicher (wir berichteten). Das Schlusslicht TTF Frankenthal kämpfte am Samstag in Limbach dagegen um seine letzte Chance in Sachen Klassenverbleib.