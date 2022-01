Handball-Oberliga : Handball-Oberliga: Benedikt Berz hält Homburger Sieg fest

Homburgs Ljubomir Josic (rechts) erzielte im Spiel gegen Saulheim 13 Tore Foto: maw/Martin Wittenmeier

Homburg (jhl) Mit einer tollen Parade hat Torhüter Benedikt Berz dem TV Homburg in der Handball-Oberliga den zehnten Saisonsieg festgehalten. Einen Tag vor seinem 25. Geburtstag parierte der Torhüter am Samstag gegen die SG Saulheim in der Schlusssekunde einen Wurf vom früheren Bundesliga-Rückraumspieler Patrick Weber.