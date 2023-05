Handball Der Traum von der 3. Liga wird wahr

Am Sonntag um 18.42 Uhr brechen mit der Schluss-Sirene alle Dämme: Die Handballer des TV Homburg fallen sich in die Arme und lassen sich von den etwa 40 mitgereisten Fans feiern. Die Mannschaft von Trainer Stefan Ecker hat mit dem 30:23 (15:8)-Erfolg bei der HSG Eckbachtal die Meisterschaft in der Handball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar und damit den Aufstieg in die 3. Liga perfekt gemacht. Möglich wurde der Titelgewinn drei Spieltage vor Schluss auch durch die 30:33 (16:16)-Niederlage des Verfolgers SF Budenheim am Tag zuvor bei der HSG Rhein-Nahe Bingen.