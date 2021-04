Deutsch-türkische Freundschaft in Homburg : Tulpen blühen bald wieder im Zeichen der Freundschaft

Homburg Bereits im vergangenen Jahr musste das beliebte deutsch-türkische Tulpenfest im Homburger Stadtpark aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen. Auch diesmal wird die traditionell im April stattfindende Veranstaltung situationsbedingt nicht stattfinden können, wie es in der Pressemitteilung der Stadtverwaltung heißt.

Dennoch wurden Ende November wieder zahlreiche Tulpenzwiebeln im Stadtpark gepflanzt, die als Zeichen der internationalen Freundschaft blühen sollen (wir berichteten). Mit dem Frühling und den ersten Sonnenstrahlen entfalten sie so langsam ihre Farbenpracht und erfreuen in den kommenden Tagen und Wochen so zumindest die Besucherinnen und Besucher, die einen Spaziergang durch den Park am Rand der Homburger Innenstadt machen.

„Das Tulpenfest ist für den Austausch der Kulturen wichtig und wir freuen uns jedes Jahr über alle, die mitmachen und alle, die dieses in Deutschland einzigartige Fest unterstützen. Wir hoffen, dass gerade in diesen Zeiten die deutsch-türkische Freundschaft durch die blühenden Tulpen unterstrichen werden kann. Gemeinschaft, Zusammenhalt und Hoffnung sind in der momentanen Situation das Wichtigste“, so die Initiatoren in der Pressemitteilung weiter.