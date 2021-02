Leser-Reporter : Ratten machen keine Winterpause

Bexbach Sind die Ratten erstmal da, kriegt man sie nur schwer wieder weg. Wie in vielen Städten werden auch in Bexbach immer wieder Ratten gesichtet.

Sind die Ratten erstmal da, kriegt man sie nur schwer wieder weg. Wie viele Städte hat auch Bexbach mit einer vermehrten Rattenpopulation zu kämpfen. Auch wenn es draußen schneit und friert, machen die Ratten keine Winterpause. Sie suchen vielmehr für sich und ihren Nachwuchs einen Platz zum Überwintern, wo es Unterschlupf und Nahrung gibt, in der Nähe des Menschen. Ratten fressen alles, was auch Menschen essen, und dazu noch etliches andere: Anfang 2018 drangen Ratten in die Bibliothek der Stuttgarter Uni ein und knabberten dort die Bücher an. Der Schaden war in sechsstelliger Höhe. Die meisten Nager begnügen sich mit dem, was sie in den Überresten menschlicher Zivilisation finden, Müll, Komposthaufen oder Kanalisation.