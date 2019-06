Musiktheater-AG zeigt ihr Können : Musiktheater in der Erbacher Luitpoldschule

Musiktheater in der Erbacher Luitpoldschule

Erbach Am Samstag, 15. Juni, 15 Uhr, führt die Musiktheater-AG der Luitpold-Grundschule im Konzertsaal der Musikschule Homburg den „Traumzauberbaum“ auf. Im Rahmen dieser Veranstaltung wird der Förderpreis des Rotary-Clubs Homburg-Saarpfalz an das Musiktheater-Projekt vergeben.

Der Eintritt ist frei. Am Ausgang wird um eine Spende gebeten. Am 19. Juni, zehn Uhr, wird der „Traumzauberbaum“ in der Musikschule für Kita-Kinder und Grundschüler gezeigt. Anmeldung: Telefon (0 68 41) 6 42 04.