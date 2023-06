Infotag in Homburg Fröhliche Stimmung und viele bunte Steine

Der Dreh am Glücksrad war ebenfalls sehr beliebt, denn hier konnten die Erwachsenen Preise gewinnen, über die sich auch die Kinder freuten, der angeklebte Organspendeausweis fehlte natürlich nicht. „Es ist eine bunte Mischung, für jeden sollte etwas dabei sein“, so Susanne Brehmer. Für Fachfragen stand Oberarzt Dr. David Schmit zur Verfügung, der für das Transplantationszentrum verantwortlich ist. Im Saarland werden nur am Uniklinikum in Homburg Transplantationen vorgenommen, derzeit in der Hauptsache Nieren und Lungen. Lebertransplantationen sind derzeit ausgesetzt, dafür muss man ans Uniklinikum nach Mainz. Christine Russy ist aus Rentrisch ist extra zu Besuch nach Homburg gekommen, sie hat vor 16 Jahren eine Niere von ihrem Mann bekommen, „seitdem habe ich ein Vertrauensverhältnis zu allen Mitarbeitern des Transplantationszentrums, sie sind einfach toll, deshalb will ich sie unterstützen.“