Anmeldung und Hygienebedingungen sind wichtig : Training für Sportabzeichen ist jetzt wieder möglich

Es geht wieder los mit dem Training fürs Sportabzeichen. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Homburg Der Stadtverband für Sport Homburg (SfS) teilt mit, dass der Wiedereinstieg in das Training für die Abnahme des Sportabzeichens am Dienstag, 25. Mai, ab 17 Uhr im Waldstadion starten soll. Dem Stadtverband sei klar, dass dies in diesen Zeiten eine echte Herausforderung darstelle, möchte den Sportlern nach Monaten der Pause aber wieder die Gelegenheit zum Training bieten.

Wichtig bei dem Training sei, dass sich alle interessierten Sportler vorher anmelden und an die Hygienemaßnahmen im Waldstadion halten. Dazu habe der SfS ein Hygienekonzept erarbeitet. Der Zutritt erfolge demnach nur nach Anmeldung beim Sportabzeichen-Prüfer Karl-Heinz Kilthau. Dieser ist telefonisch unter (0151) 54 02 01 09 zu erreichen und kann bei der Anmeldung auch die genehmigte Gruppengröße im Auge behalten. Der Einlass erfolge zwischen 16.50 und 17 Uhr. Die Teilnehmer müssten am Eingang eine Maske tragen und würden vom Prüfer abgeholt und über die Hygieneregeln informiert.