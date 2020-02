Angebote für Menschen mit Hörschädigung : Tourist-Info erhält Qualitätssiegel „Hören mit Herz“

Homburg Die Tourist-Info Homburg ist jetzt offiziell mit dem Qualitätssiegel „Hören mit Herz“ des Netzwerks Hören ausgezeichnet worden. Damit ist sie nun offizieller Partner des Netzwerks „Hören mit Herz“ und gehört zu den hörfreundlichen Betrieben im Tourismus.

Das ist auch direkt vorne im Empfangsraum im runden Gebäude in der Talstraße sichtbar: Ein speziell markierter Bereich direkt an der Theke ist nämlich so gestaltet, dass Menschen mit einer Hörbehinderung leichter hören und verstehen können. Zur Ausstattung gehört unter anderem eine so genannte Induktionsschleife, im Prinzip eine einfache Drahtschleife im Boden, mit der per elektromagnetischer Induktion Informationen und Signale übermittelt werden können. Sie erleichtert daher die Kommunikation mit Kunden, die beim Hören beeinträchtigt sind. Neben dieser technischen Hilfe wurden Mitarbeiter der Tourist-Info im hörfreundlichen Umgang geschult.