Polizei Homburg : Auto landete auf Rollsportbahn

Foto: dpa/Stefan Puchner

Bei einem Unfall auf dem Aldi-Parkplatz in der Homburger Innenstadt entstand am Sonntagvormittag Totalschaden an dem Auto des Verursachers. Ein 27-jähriger Mann aus Stuttgart wollte gegen 11.40 Uhr mit seinem Wagen anfahren, verwechselte nach eigenen Angaben aber den Vorwärts- mit dem Rückwärtsgang.

Daraufhin fuhr er geradeaus durch einen Zaun, schoss über den dahinter liegenden Grünstreifen die dahinter befindliche Böschung hinunter. Erst an einer Bande der Rollsportbahn kam das Auto zum Stehen. Schaden: 15 000 Euro. Die Sportanlage wurde laut Polizei ebenfalls beschädigt (800 Euro).