Erfolg auf Facebook: Einkochen mit Sylvia : Deckel drauf und 100 Grad

Gut gefüllte Regale: Blick in den Keller beim Ehepaar Schumacher Foto: Schumacher

Kreis Neunkirchen/Homburg Das Ehepaar Sylvia und Rainer Schumacher hat eine Facebook-Gruppe rund ums Einkochen ins Leben gerufen. Die zählt inzwischen mehr als 100 000 Mitglieder. Die Ankündigung eines neuen Projektes sorgte für ordentlich Wirbel.

Ob Marmelade oder Leberwurst – nahezu alles lässt sich einkochen. Einkochen, also das Haltbar machen von Lebensmitteln im Glas durch Hitze, ist ein traditionelles Verfahren. Allerdings denken viele: „Das hat doch nur die Oma gemacht! Warum denn heute noch einkochen?“ sagt Rainer Schumacher und liefert gleich mehrere Gründe mit:

Richtig eingekocht und verschlossen, halten sich Lebensmittel über Jahre. Wichtig für alle, die sich einen Grundstock an Vorräten anschaffen wollen.

Auch wenn man größere Mengen Lebensmittel verarbeiten will – zum Beispiel nach reichhaltiger Ernte – ist einkochen ein gutes Mittel.

Es ist praktisch, immer etwas bei der Hand zu haben, das man zubereiten kann, wenn es mal schnell gehen muss oder wenn unerwartet Gäste kommen.

In den dickwandigen Gläsern haltbar gemacht, kann man Saison-Leckereien das ganze Jahr über genießen.

Sylvia und Rainer Schumacher aus Homburg sind Experten, wenn’s ums Einkochen geht. Ihre gemeinsame Liebe zum Kochen brachte sie zusammen; inzwischen betreuen sie seit mehr als vier Jahren gemeinsam die Facebook-Gruppe „Einkochen und leckere Küche mit Sylvia“: „Hier geht es darum, Lebensmittel haltbar zu machen sowie kochen, backen, wursten und Resteverwertung. Ich werde Euch gerne mit meinem Wissen weiterhelfen und unterstützen und freue mich auf Eure Tipps, Rezepte und ein harmonisches Miteinander“, schreibt Sylvia Schumacher auf der Facebook-Seite.

Sylvia und Rainer Schumacher Foto: Schumacher

Gestartet war man mit der Gruppe 2018. Inzwischen zählt die Gruppe fast 110 000 Mitglieder, aus dem Saarland, Deutschland und der Welt. „Hier tauschen sich Menschen aus unterschiedlichen Regionen und Kulturkreisen, mit verschiedenen Religionen und Ernährungsweisen aus“, sagt Rainer Schumacher.

„Einkochen war immer schon unser Thema“, sagt Rainer Schumacher, nun ist Nachhaltigkeit im Trend, Vorräte schaffen, Lebensmittel verwerten statt wegwerfen, umreißt er den Kontext – nicht umsonst kommen viele Mitglieder auch aus der Foodsharing-Bewegung und der Lebensmittelrettung. Auch Rainer Schumacher ist dort engagiert, und hat schon den Spitznamen „Rettungs-Rainer“ weg.

Info Die Gruppe auf einen Blick Gründung: 1. September 2018 Mitglieder: rund 110 000 Aktivitäten: rund 4500 Beiträge, Kommentare und mehr täglich, vorrangig rund ums Haltbarmachen von Lebensmitteln, aber auch Rezepte Mitglieder aus rund 140 Nationen

Viele jüngere Menschen, die zwar noch wissen, dass ihre Oma eingekocht hat, aber nicht mehr wissen, wie es geht, stoßen zur Gruppe. Seit der Corona-Krise hat das Thema und damit die Gruppe noch einmal deutlich mehr Zuspruch bekommen; auch der Krieg in der Ukraine und die Empfehlung der Bundesregierung, sich Notvorräte anzulegen, hat einige zum Einkochen gebracht. Aber auch Menschen, die wegen Corona im Homeoffice arbeiten und dafür schnelle Mahlzeiten vorbereiten wollen, sind dazu gekommen. Oder Camper und Wohnmobilisten, die ihr Lieblingsessen und einen Vorrat mit auf Reisen nehmen wollen. Mehrere Moderatoren helfen den Schumachers bei der Betreuung, für „Gruppenmuddi“ Sylvia, die wegen einer Erkrankung nur schwer gehen kann, ist das Ganze ein Fulltime-Job.

Ein ZDF-Team war zu Gast bei den Schumachers und begleitete sie beim Einkochen von Küche bis Keller. Foto: Rainer Schumacher

Aber auch eine Anerkennung für ihr enormes Wissen aus mehr als 50 Jahren Einkoch-Erfahrung. Sie gibt gerne ihr umfangreiches Wissen rund ums Einkochen weiter. Lebensmittel durch Hitze in Gläsern haltbar machen – das kennt sie selbst gut von ihrer Oma, „früher war das ganz selbstverständlich: Marmelade, Kompott, Sauerkraut, Fleisch, Fisch, alles wurde eingemacht“, erzählt sie. Erst in den 1970er Jahren, als die Tiefkühltruhen aufkamen, und immer mehr Supermärkte Tiefkühlkost verkauften, geriet das Wissen ums Einmachen zunehmend in Vergessenheit. Natürlich kocht Sylvia auch selbst ein: Die gut gefüllten Regale im Keller zeigen: vom Kuchen im Glas über Kompott, Marmelade, Wurst bis zur Tomatensauce – Vieles lässt sich einkochen. Eine Ausnahme ist zum Beispiel Petersilie: „Die muss man weglassen, sonst verdirbt das Eingekochte“, sagt Sylvia Schumacher. Einer von zahlreichen Tipps aus jahrelanger Erfahrung.

Viele Neulinge sind unsicher, zum Beispiel, welche Gläser sie verwenden können, bei welcher Temperatur und Garzeit ein bestimmtes Lebensmittel eingekocht wird – da sind Sylvia und die Gruppenmitglieder eine wahre Fundgrube an Erfahrung und Wissen.

Und nebenbei erfährt man beim Stöbern so manch Interessantes, was man aus Kürbis kochen kann, was eine „Essigmutter“ ist und warum Deckel „ploppen“ sollen.

Das hat inzwischen schon weite Kreise gezogen: Auf einen Artikel im Jahr 2019 in der SZ hin berichtete erst das SR-Fernsehen, dann das ZDF, das bei den Schumachers vor Ort aus Küche und Keller berichtete. In der Zeitschrift „Speisekammer“ schreibt Sylvia seit zwei Jahren eine Kolumne, „Sylvia kocht ein“.

Die Idee, das Wissen festzuhalten, nimmt Formen an. In Gestalt eines Buches, das Mitte kommenden Jahres erscheinen soll: mit Einkochrezepten, erprobten Tipps aus der Praxis und Fotos. Eigentlich geplant war der Erscheinungstermin für diesen Sommer, wurde dann jedoch wegen Papierknappheit verschoben. Kaum war die Nachricht in der Gruppe, war der Trubel groß: Glückwünsche, Likes, Bestellwünsche – auch wenn das Buch noch gar nicht erschienen ist.

Bis dorthin ist es noch einiges an Arbeit – und die wollen die Schumachers mit der gleichen Sorgfalt und Liebe zum Thema angehen wie das Befüllen der Einmachgläser.

Und dann steht schon der nächste Ratsuchende vor der digitalen Tür und begehrt Aufnahme in die Gruppe.

Herbstliches Ritual: das Einmachen von Schlehen und anderen Wildfrüchten Foto: gms/Minas, Gerhard/CMA