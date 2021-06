Fünf Tipps für Homburg und Umgebung : Hier gibt’s Kinderspaß ohne Kinderfest

In Homburg gibt es einen Kinderstadtplan. Foto: Christian Mörsdorf/Stadt Homburg

Homburg Wieder ein Sommer ohne Familien- und Kinderfest in Homburg. Die beiden Organisatorinnen Anke Michalsky, städtische Frauenbeauftragte, und Barbara Emser vom Kinder- und Jugendbüro, sagen: Einfach ausnutzen, was man trotzdem hat, hier sind fünf Sommertipps für Kinder, Jugendliche und Familien in und um Homburg.

Kindeferienspaß: Das Kinder- und Jugendbüro der Stadt Homburg bietet auch in Corona-Zeiten in der dritten und vierten Woche der bevorstehenden Sommerferien eine Ferienbetreuung an: Vom 2. bis 6. sowie vom 9. bis 13. August in den Räumen der FGTS der Luitpold-Schule in Erbach. In beiden Wochen stehen sowohl Ausflüge als auch unterschiedliche spannende Aktionen und Workshops vor Ort auf dem Programm. Die Betreuung für die Teilnehmenden zwischen sechs und 13 Jahren beginnt jeweils ab 8 Uhr und endet gegen 16.30 Uhr. Die Teilnahme kostet pro Woche 80 Euro, die beiden Wochen sind einzeln buchbar. Info:Laura Becker oder Sandra Schatzmann unter Tel. (06841) 101111 oder 101113 sowie per E-Mail unter: laura.becker@homburg.de oder sandra.schatzmann@homburg.de.

Der Stadtpark selbst: Hier wird zwar nicht gefeiert, aber spielen kann man trotzdem. Es gibt eine Disc-Golf-Anlage, an der man mit Frisbeescheiben spielen kann. Es gibt einen Wasserspielplatz: im Teich steht das beliebte Piratenschiff. Es gibt eine Skateanlage und einen Spielplatz.

Das Römermuseum: Hier gibt es Aktionen an den Ferien-Dienstagen sowie an drei Sonntagen im August, bei denen man römische Geschichte vor Ort erleben kann beim Ausgraben, aber auch indem man etwa Handwerke ausprobieren kann. Außerdem kann man mit dem Smartphone auf Schatzsuche gehen per Actionbound-App. Alle Infos: Römermuseum Schwarzenacker, Telefon (06848) 73 07 77, info@roemermuseum-schwarzenacker.de. Internet: www.romermuseum-schwarzenacker.de

Die Schlossberghöhlen: Wenn es draußen heiß ist, gibt es kaum einen besseren Ort. Die Temperatur beträgt hier konstant um die 10 Grad Celsius. Man darf sich hier wieder alleine und frei in den zugänglichen Etagen 10, 11, 12 bewegen. Zuvor gibt es eine kurze Einweisung und einen Helm. Geöffnet sind sie täglich von 10 bis 17 Uhr, letzter Einlass ist jeweils eine Stunde vor der Schließung. Es wird empfohlen sich anzumelden: Tel. (06841) 20 64. Reguläre Preise: 6 Euro/ermäßigt 4 Euro, Kinder unter sechs Jahren haben freien Eintritt.

Kinderstadtplan: Es gibt für Homburg einen Kinderstadtplan, den man auch bei der Tourist-Info in der Talstraße 57a am Kreisel bekommt. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 9 bis 16.30 Uhr; Samstag, 9 bis 13 Uhr, Tel. (06841) 10 18 21