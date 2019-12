Im Tierheim Homburg : Weihnachtsmarkt fürs Wohl der Tiere

Erbach Viele Besucher kamen am Wochenende ins Homburger Tierheim nach Erbach. Sie fanden hier Passendes und Leckeres fürs Fest. Gleichzeitig kommt der Erlös den Tieren zugute.

Ein großer Tannenbaum steht am Rand des Innenhofes des Homburger Tierheims am alten Erbacher Bahnhof. Darunter liegen große rote Kugeln. In drei Zelten stapeln sich Bücher, Adventsschmuck und viele Flohmarktartikel. Der Grund: Es stand die nächste Auflage des Weihnachtsmarktes an, zu dem die vielen Helfer und Mitarbeiter des Homburger Tierheims am vergangenen Wochenende Freunde, Bekannte und viele Gäste sowie Gönner des Tierheims eingeladen hatten.

Carmen Horn, die stellvertretende Vorsitzende des Homburger Tierschutzvereins, freut sich: „Alles ist vorbereitet und wir sind für unsere Gäste bereit.“ Das Wetter spielte an beiden Tagen mit, sodass auch diesmal der Weihnachtsmarkt am Erbacher Tierheim zum vollen Erfolg werden sollte. Den Besuchern wurde auch diesmal einiges geboten. „Sehr beliebt ist immer unser Bücherflohmarkt. Dank zahlreicher Spender haben wir diesmal über 1000 Bücher aus allen Bereichen, wie Krimis, Sachbücher, Literatur bekommen“, sagt Carmen Horn.