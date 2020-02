Kostenpflichtiger Inhalt: Fast 500 Euro weniger für Teil der Belegschaft : Gerlach-Mitarbeitern geht es ans Geld

Der Kurbelwellenbauer Thyssen-Krupp-Gerlach, hier ein Bild aus dem Produktionsprozess, hat sein Vergütungssystem in Homburg verändert. Mehr als 100 Angestellte verdienen bald fast 500 Euro weniger. Foto: ThyssenKrupp Gerlach

Homburg Der Kurbelwellenbauer Thyssen-Krupp-Gerlach hat sein Vergütungssystem in Homburg verändert. Die IG Metall moniert „Taschenspielertricks“. 136 Angestellte verdienen jetzt demnächst fast 500 Euro weniger.

Eine zu gute Auslastung, um allen Mitarbeitern die tariflich vereinbarten Ausgleichstage zuzugestehen – das war die Situation vor knapp einem Jahr beim Homburger Kurbelwellenbauer Thyssen-Krupp-Gerlach. Es ging um den IG-Metall-Tarifvertrag zum tariflichen Zusatzgeld (T-Zug) für die Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie, der auch den Angestellten von TK Gerlach ermöglichte, unter bestimmten Umständen eine neue tarifliche Sonderzahlung in acht zusätzliche freie Tage umzuwandeln. Beim Kurbelwellenbauer wurde eine Vielzahl dieser Anträge abgelehnt – eben weil man zu viel Arbeit habe.

Jetzt hat sich das Ganze gedreht. Das Unternehmen schickt jetzt alle Tarifbeschäftigten an acht Tagen zusätzlich nach Hause, wie Ralf Reinstädtler, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Homburg-Saarpfalz, erklärt. Mit dem Betriebsrat sei man übereingekommen, das tarifliche Zusatzgeld in freie Tage zu wandeln. Diese Tage würden übers Jahr an festgelegten Brückentagen genommen. Zuvor hatten die IG Metall Mitglieder bei Thyssen-Krupp Gerlach diesem Vorgehen mit großer Mehrheit zugestimmt.

Doch es wabern noch andere Gerüchte um Thyssen-Krupp Gerlach. Von deutlichen Lohnkürzungen bei einem Teil der Belegschaft von fast 500 Euro ist da die Rede. Was ist da dran? Pressesprecher Thomas Reinhold antwortet so: „Seit fast zehn Jahren haben wir bei Thyssen-Krupp Gerlach an fünf Produktionslinien weit über Tarif nahezu einheitliche Stundenlöhne bezahlt. Für die sechste Produktionslinie, seit 2017 in Betrieb, galt bereits ein Entgeltsystem, das dem sehr ähnlich ist, das wir nun maßvoll und gemeinsam mit der Mitbestimmung für den gesamten Standort vereinbart haben. Wir wollen differenzierte, leistungsbezogene Vergütung für unsere Mitarbeitenden anbieten.“

Gerlach als Hersteller von geschmiedeten Kurbelwellen spüre den Wettbewerb besonders bei den Kosten für Stahl, Energie und Personal. Der Preisdruck der Automobilzulieferer und die aktuelle CO2-Diskussion würden den Druck noch verschärfen. Deshalb investiere man gerade 80 Mio. Euro in den Aufbau einer Fertigung von Lkw-Vorderachsen – und damit in die Zukunft von Thyssen-Krupp-Gerlach, so Reinhold weiter.

Was das genau bedeutet, klärt Reinstädtler auf Nachfrage auf. Tenor: Ja, 136 Mitarbeiter aus der Produktion in Homburg haben künftig 487 Euro weniger auf dem Gehaltszettel, von Februar an wird ihnen über zwei Jahre jeden Monat ein Teil abgeschmolzen. Manche allerdings verdienen auch mehr. Dahinter steckt ein kompliziertes Entgelt- und Prämienmodell, wie es bei Thyssen-Krupp Gerlach zur Anwendung kommt. Und ein „Taschenspielertrick“, den das Unternehmen angewandt habe, um zu dieser letztlich rechtlich zulässigen Lösung zu kommen.

So gab es eine bis Ende 2022 laufende Betriebsvereinbarung, die Wünsche des Unternehmens nach einer Abschmelzung der Prämien verhindert hätte. Diese allerdings basierte auf einem Firmentarifvertrag. Und Thyssen-Krupp-Gerlach hatte laut Reinstädtler den Arbeitgeberverband aufgefordert, diesen Vertrag zum Jahresende 2019 zu kündigen. Danach sei auch die darauf aufbauende Betriebsvereinbarung ungültig gewesen. Die IG Metall habe das seit dem Kündigungsdatum Ende Juni 2019 juristisch geprüft und sich um eine vergleichbare betriebliche Nachfolgeregelung bemüht.

Schließlich wurde das Instrument einer Einigungsstelle vom Unternehmen eingeleitet, das bei Auseinandersetzungen zwischen Arbeitgeberseite und Betriebsrat für einen Schiedsspruch sorgt. Der fiel zugunsten von Thyssen-Krupp Gerlach. Was bei 136 Angestellten für das Minus auf dem Gehaltszettel sorgt: Das Unternehmen muss künftig einen kleineren Anteil an Prämien zahlen als bisher. Reinstädtler bedauert, dass „ein hochprofitables Unternehmen mit Strahlkraft und Perspektive“ diesen Schritt „aus Gründen der Gewinnoptimierung“ gegangen sei. Aber: „Wenn man sich in einer Einigungsstelle durchsetzt, dann muss man dies leider akzeptieren.“ Immerhin sei verhindert worden, dass die betroffenen Mitarbeiter zusätzlich abgruppiert wurden. Diese Abgruppierungen waren laut Reinstädtler Teil der Unternehmensforderung und hätten im Ergebnis sogar dafür gesorgt, dass für die Mitarbeiter 690 Euro an Kaufkraft verloren gegangen wäre. Vor dem Hintergrund der angeblichen Mehrkosten für das neue Entgeltsystem habe das Unternehmen zusätzlich Betriebsvereinbarungen über eine Treueprämie für langjährige Betriebszugehörigkeit und eine Erfolgsbeteiligung gekündigt.